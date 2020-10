CARONNO PERTUSELLA – Sono stati stanziati 150 mila euro regionali per contribuire al raddoppio del complesso dello stadio di Caronno Pertusella, “casa” della Caronnese calcio (serie D) in corso della Vittoria.

L’intervento rientra fra gli 88 progetti finanziati con il bando regionale dedicato alla riqualificazione e l’adeguamento degli impianti sportivi. È stata approvata la graduatoria che ha assegnato, a fondo perduto, 9,5 milioni di euro, per la messa a norma dei centri sportivi lombardi.

Per quanto riguarda specificamente Caronno Pertusella i fondi saranno dedicati alla realizzazione del nuovo corpo spogliatoi e servizi oltre che per la nuova tribuna, Regione Lombardia ha dunque messo a disposizione 150.000 euro per contribuire alla realizzazione di queste opere.

(foto: una immagine dello stadio di corso della Vittoria com’è attualmente. E’ dove disputa gli incontri casalinghi la Caronnese calcio che partecipa al campionato di serie D. La struttura dispone di un campo in sintetico di ultima generazione)

