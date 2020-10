SARONNO – In molti avevano notato le canaline che da qualche giorno erano state collocate sotto la rampa del palazzo comunale ed ieri è stato ufficialmente svelato il nuovo progetto.

Accanto al parcheggio delle biciclette è stato collocato il primo distributore automatico di sacchetti della raccolta differenziata di Saronno. Ieri gli operai hanno effettuato l’installanzione del nuovo distributore. Anche se è coperto dai scatoloni protettivi, e continuerà ad esserlo fino alla completata attivazione, è ben visibile la copertura bianca e una fascia multicolore.

In sostanza ogni saronnese, 24 ore su 24, potrà prelevare la propria fornitura di sacchetti, intera o solo quelli di una determinata frazione, inserendo la propria tessera Crs.

Una soluzione utile per i nuovi residenti e quanti non riescono a ritirare i sacchetti durante i momenti di distribuzione cittadina per difficoltà a recarsi in comune o nei punti di raccolta. Il distributore è stato posizionato nell’ambito dell’appalto della raccolta differenziata senza costi aggiuntivi per il Comune.

