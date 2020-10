SARONNO – Anche ilSaronno ha deciso di aderire alla campagna di sensibilizzazione #saronnosiprotegge organizzata dall’Amministrazione comunale di Saronno per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

“E’ una campagna punta sull’informazione – spiega la direttrice Sara Giudici – e abbiamo subito pensato che fosse importante, nel nostro piccolo, poter dare un contributo dando la massima visibilità alla campagna comunale facendo qualcosa di più della presenza alla conferenza stampa di presentazione con successivo articolo”. Così oltre ai cartelloni e ai manifesti che faranno capolino, grazie alla collaborazione con Saronno Servizi, in ogni angolo della città ci saranno anche dei banner con i meme dei buoni comportamenti anche sulle pagine de ilSaronno.

“Fin dall’inizio – continua Giudici – abbiamo raccontato tutti gli aspetti dell’emergenza Covid dai numeri ai problemi pratici, dalla solidarietà alle storie a lieto fine. A tutti noi, che da mesi raccontiamo le tante difficoltà che si porta quest’emergenza, è piaciuta la possibilità di dare visibilità ad una serie di suggerimenti concreti per lottare contro il contagio. Sotto gli articoli coi dati mettiamo già tutti i recapiti utili per chi si trova ad aver bisogno di informazioni ed indicazioni e dar spazio a quest’iniziativa comunale ci è sembrato un bel modo per continuare a fare la nostra parte”.