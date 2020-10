COGLIATE – L’Amministrazione Comunale intende ringraziare pubblicamente la scuola di ballo “Team Diamante” per l’ottimo lavoro di ristrutturazione e riqualificazione della sala “ex mensa” della scuola secondaria D. Buzzati di Cogliate.

Grazie al loro impegno ed alla loro infinita disponibilità oltre allo sviluppo del potenziale della sala e degli spazi ad essa adiacenti, è stato possibile offrire uno spazio ampio ed attrezzato alla scuola di ballo per i loro corsi, frequentati da numerosissimi cogliatesi e a breve, verrà utilizzata come richiesto da ATS, per la somministrazione dei vaccini anti-influenzali da parte dei medici di base.

Verrà data la possibilità alla cittadinanza che ne usufruirà, di recarsi in un luogo attrezzato e conforme con le vigenti normative in materia di sanificazione e si sicurezza. Un ringraziamento anche a nome del Corpo Musicale G. Verdi che, a causa dell’utilizzo di alcune aule della nostra scuola secondaria, da parte degli studenti di Ceriano Laghetto, si è visto “sfrattato” dalle aule che fino allo scorso anno utilizzava per la Scuola Musica.

Anche in questo caso grazie alla disponibilità del Team Diamante ed alla riorganizzazione dei loro impegni è stato possibile dare continuità ad un progetto scolastico/musicale, che vede coinvolti tantissimi ragazzi cogliatesi che avrebbero dovuto rinunciare al loro percorso per diniego di utilizzo di spazi da parte della Scuola.

Il fatto di aver reso fruibile questi spazi, ha permesso e permetterà, di poter svolgere molte attività utili alla cittadinanza.