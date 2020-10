SARONNO – In occasione della commemorazione dei defunti fino a mercoledì 4 novembre l’orario di apertura dei cimiteri urbani, ossia quello maggiore di via Milano e quello di via Prampolini alla Cassina Ferrara, è stato modificato per permettere una più agevole affluenza da parte dei congiunti dei defunti. L’ingresso al pubblico sarà da lunedì a domenica dalle 7 alle 20.

L’Amministrazione ha previsto anche un orario per l’ingresso dei fioristi ossia da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12 con esclusione della festività di Ognissanti il primo novembre.

La polizia locale realizzerà dei servizi ad hoc sul fronte della viabilità soprattutto per la presenza delle tanto auto in sosta lungo in via Milano e nelle arterie adiacenti e soprattutto per i tanti pedoni che passeranno dagli accessi dei campisanti.

Grande attenzione sarà dedicata anche al rispetto del divieto di assembramenti e all’obbligo di indossare la mascherina ovviamente in chiave di lotta al contagio da Covid.

(foto: il cimitero di via Milano)