CERIANO LAGHETTO – “In un momento durissimo come questo, aprire una nuova attività è un gesto eroico. Grazie allo staff di Tondo Verace per avere scelto la nostra Ceriano Laghetto, da oggi operativi in piazza Diaz, con pizze e altre specialità napoletane buonissime. Bravi!” Così il sindaco cerianese, Roberto Crippa,

Il primo cittadino ha voluto visitare la nuova attività commerciale, aperta in uno dei momenti più difficili della crisi per l’emergenza coronavirus, che si sta abbattendo anche sul contesto economico locale e nazionale. Da Ceriano un piccolo segnale contro corrente, che il sindaco ha voluto sottolineare.

