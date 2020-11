Venerdì a Caronno Pertusella il funerale di Antonio De Pace

CARONNO PERTUSELLA – E’ stato fissato venerdì alle 15.30 il funerale di Antonio De Pace, 47 anni, caronnese morto in un incidente stradale nel comasco. Il rito funebre è previsto alla chiesa parrocchiale di Santa Margerita, preceduto dal rosario alle 15. Nel rispetto delle disposizioni per l’emergenza coronavirus a chi sarà presente è richiesto di indossare le mascherine e di mantenere il distanziamento. Molto noto anche a Saronno e Solaro, proprio in quest’ultima località sarà successivamente organizzato un momento di ricordo, quando la situazione sanitaria lo consentirà, in modo sicuro.

L’incidente era avvenuto nel pomeriggio di giovedì 5 novembre: De Pace stava percorrendo in moto la strada che collega il piccolo centro di Sormano, nel comasco, con un punto panoramico, Pian del Tivano; quando si era verificato lo scontro quasi frontale con una autovettura, un impatto violento che non gli aveva lasciato scampo, inutile l’intervento di ambulanza ed elisoccorso.

(foto: Antonio De Pace, 47enne originario di Isola di Capo Rizzuto ma cresciuto fra Saronno e Caronno Pertusella)

12112020