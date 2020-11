Sosteniamo il commercio locale: via alla campagna a Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Dalle tradizionali locandine affisse sulle vetrine ai post da condividere sulle bacheche dei social: l’Amministrazione comunale rilancia l’invito rivolto a tutti i cittadini affinché utilizzino i negozi del paese per i loro acquisti. “Sosteniamo il commercio locale” è lo slogan che campeggia su un dipinto della Ceriano di una volta, a sottolineare quei due termini “Sos” e “amo” che rappresentano il cuore della campagna stessa. Si tratta infatti al tempo stesso di rispondere ad una richiesta di aiuto e di dare una manifestazione di amore verso il proprio paese. “C’è anche un hashtag #iocomproacerianolaghetto attraverso il quale si intende condividere e rilanciare la campagna” spiega l’assessore comunale alla Comunicazione, Dante Cattaneo.

“E’ un piccolo gesto, ma può essere significativo, per ricordare a tutti i cittadini l’importanza di sostenere il commercio locale in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo – commenta l’assessore al Commercio, Romana Campi – Già in passato, ben prima delle enormi difficoltà che si sono manifestate con la pandemia, l’Amministrazione comunale ha promosso iniziative a sostegno del commercio locale e a maggior ragione lo facciamo ora, con l’auspicio che tutti sentano l’importanza di stare vicino ai nostri commercianti la cui presenza e sopravvivenza, è importante non solo a livello economico, ma anche a livello sociale”.

13112020