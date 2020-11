SARONNO – Quest’anno non si terrà la rievocazione storica di Sant’Antonio. A dare la notizia della decisione i volontari dello storico gruppo che curano l’evento e che ogni anno con tanto impegno e sacrificio organizzano, con lunghi mesi di lavoro, tutti i diversi momenti della Sagra.

L’annuncio è arrivato sui social: “Sopo numerose valutazioni ed a seguito della pubblicazione dei nuovi decreti del governo legati alla situazione pandemica da Covid 19, abbiamo deciso di sospendere le manifestazioni dedicate a Sant’Antonio Abate per l’edizione 2021”.

Una scelta presa con senso di responsabilità e dopo attenta valutazione: “Prendere questa decisione non è stato facile ma riteniamo sia doveroso e responsabile tutelare la salute di tutti”. Insomma niente evento la chiesetta continua ad essere un punto di riferimento cittadino come ricordano i volontari: “Ricordate che il santo vi accoglie tutti i giorni: le porte della chiesetta saranno sempre aperte per chiunque voglia fargli visita”.

(foto: alcune immagini dell’ultima edizione)

14112020