Covid, i contagi: +17 casi fra Ceriano Laghetto e Cogliate

CERIANO LAGHETTO / COGLIATE – Nelle Groane va avanti l’incremento dei casi fra Ceriano Laghetto e Cogliate che oggi, i dati sono quelli diffusi da Regione Lombardia nel tardo pomeriggio, fanno registrare un incremento complessivo di +17 casi.

Cogliate 405 (395)

Ceriano Laghetto 298 (291)

A Origgio rallentano i contagi. Incremento in doppia cifra a Cislago. A Caronno Pertusella dati ancora in aumento. Nelle Groane sono oltre cento i nuovi casi fra Limbiate, Cesano Maderno e Barlassina.

Nelle province risale, anche a dispetto del minor numero di tampono effettuato di domenica, il dato dei nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Varese (+723 contro +684 di ieri); scende in Brianza (oggi +764, ieri +1.140) e sono decisamente in calo quello del Comasco (oggi +193, ieri +425).

In Lombardia i tamponi effettuati oggi sono 18.037, i nuovi positivi 4.128. Il rapporto è pari al 22,8 per cento. I guariti/dimessi sono 14.231. In Lombardia per il covid oggi si sono verificati +99 decessi; +120 le persone che hanno avuto necessità di cure ospedaliere non intensive, +18 i ricoverati in terapia intensiva.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: cerimonia a Ceriano Laghetto)

16112020