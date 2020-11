CARONNO PERTUSELLA – Tramile le parole del segretario cittadino Andrea Alfonsi Fratelli d’Italia e Lista Cittadina rimarcano il proprio sostegno, e la condivisione, della mozione riguardante il punto tamponi a Caronno Pertusella promossa dal gruppo consiliare Lega Nord.

“Appoggiamo completamente questa mozione in quanto percepiamo la necessità di questa proposta per il benessere collettivo in questa triste situazione di emergenza Covid” Ma non solo Alfonsi sottolinea anche come la mozione sia un “forte esempio di solidarietà che spinge più forze politiche al raggiungimento di un interesse comune: il benessere dei nostri cittadini”.

La mozione è stata presentata ai consiglieri della Lega Mattia Alfonsi e Michele Variato “per sensibilizzare l’amministrazione, impegnando così il sindaco e la gunta alla possibilità di organizzare un punto tamponi “drive through” nella nostro paese”.

“Ci auguriamo – avevano spiegato i due consiglieri annunciando anche l’adesione di FdI – che tale mozione, possa essere presa seriamente in considerazione, ricordiamo che in diversi paesi a noi vicini tali centri sono già attivi”