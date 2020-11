SARONNO – Com’è il rapporto saronnesi-lockdown? Si può sempre fare meglio ma una passeggiata in centro, noi l’abbiamo fatta ieri pomeriggio, ha mostrato un sostanziale rispetto delle regole anti-covid e delle indicazioni delle autorità sanitarie; e non molta gente in giro. Anche se forse, qualche uscita “inutile” la si potrebbe evitare, perchè l’impressione è stata che non tutti rispettassero la disposizione di allontanarsi dalla propria abitazione solo per reali necessità ed urgenze.

Comunque sia, fra piazza Libertà, corso Italia e dintorni ma pure più in periferia come fra via I maggio e via Varese, tutti con la mascherina, disinfettante per le mani presente nei punti vendita aperti ed una certa attenzione al “distanziamento sociale” anche se qualche chiacchiera fra conoscenti incontrati per caso talvolta, evidentemente, è un richiamo troppo forte, per non fermarsi a parlare.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

