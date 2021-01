SARONNO – Mezzi al lavoro, operai indaffarati e nuovi materiali pronti ad essere posati non è sfuggito ai saronnesi il cantiere aperto nelle ultime ore in piazza Indipendenza. A fare il punto della situazione sugli interventi in corso l’assessore ai Lavori Pubblici Novella Ciceroni che spiega le due diverse attività in corso in questi giorni.

“Si tratta di due interventi – spiega l’esponente della Giunta del sindaco Augusto Airoldi – da una parte c’è il rifacimento della pavimentazione da parte della proprietà che ha realizzato il nuovo stabile tra via Monti e piazzetta Portici a cui si è aggiunto, un intervento di riparazione della fognatura lungo via Monti in direzione di piazza Libertà realizzato da Saronno Servizi (al momento l’ex municipalizzata è responsabile della rete idrica)”.

Un doppio intervento realizzato in parallelo per ridurre i disagi legati alla presenza dei cantiere ed anche per ottimizzare gli interventi e quindi anche gli investimenti: “Terminato l’intervento di manutenzione di Saronno Servizi sul tratto di rete fognaria si proseguirà con gli interventi di pavimentazione”.

(foto: si ringrazia il nostro lettore)