ORIGGIO SARONNO – Da oggi il parroco di Origgio don Riccardo Pontani, classe 1975, è il nuovo decano del Decanato di Saronno. Manterà l’incarico fino al 2026. L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha nominato i nuovi Decani della Diocesi, che scendono da 73 a 63 in seguito alla riarticolazione di alcuni territori e che resteranno in carica per un quinquennio.

I nomi dei nuovi Decani sono stati individuati dall’arcivescovo in base ai suggerimenti emersi nelle votazioni a cui, il 19 gennaio scorso, hanno partecipato i presbiteri e i diaconi della Diocesi. La nomina dei nuovi Decani arriva in una fase particolare per la vita della Chiesa ambrosiana: è infatti in corso un cammino di riforma del Decanato stesso, una riforma che, come sottolinea il Vicario generale, monsignor Franco Agnesi, «ha l’obiettivo di “ascoltare” tutti i segni di Vangelo presenti nel nostro territorio, quello geografico e quello “esistenziale”.

Ordinato 21 anni fa, don Riccardo Pontani è stato parroco a Besozzo dove si è distinto per l’impegno coi giovani e all’oratorio. Da oggi per i prossimo quinquennio giuderà il decanato di Saronno che comprende 21 parrocchie, distribuite su 13 comuni di 4 province. Vi operano una sessantina di sacerdoti per una popolazione di oltre 170 mila abitanti.

(foto: Varesenoi)

02022021