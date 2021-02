VARESE / BUSTO ARSIZIO / GALLARATE / SARONNO – Aumenti a doppia cifra registrati nella giornata di ieri nei maggiori centri del Varesotto. Varese e Busto Arsizio vedono entrambi numeri a doppie cifre: sono 22 nuovi contagi nel capoluogo di provincia, mentre sono 18 i casi rilevati tra i bustesi.

Più moderati gli incrementi a Gallarate (+7) e Saronno (+5).

Ecco dunque i contagi rilevati da inizio pandemia (tra parentesi i dati dell’altro ieri per un confronto):

Saronno: 2.852 (2.847)

Caronno Pertusella: 1.219 (1.217)

Gerenzano: 805 (803)

Tradate: 1.360 (1.351)

Varese: 4.906 (4.884)

Busto Arsizio 5.527 (5.509)

Gallarate 3.366 (3.359)

Malnate 1.288 (1.281)

Nel Comasco:

Turate 658 (-1)

Mozzate 682 (675)

Lomazzo 709 (-1)

Appiano Gentile 620 (-1)

In Brianza:

Limbiate 2.679 (2.677)

Cesano Maderno 2.515 (2.508)

Cogliate 625 (624)

Ceriano Laghetto 447

Lazzate 532

Misinto 388

Monza 7.549 (7.540)

Desio 2.765 (2.759)

Seregno 2.784 (2.781)

Lissone 2.866

Brugherio 2.189 (2.175)

Giussano 1.757 (1.756)

Varedo 882

In Lombardia a fronte di 17.151 tamponi effettuati, sono 1.043 i nuovi positivi (6,3 per cento; ieri era del 5,8 per cento). I guariti e dimessi sono 3.643. I decessi oggi in Lombardia sono stati in tutto +52 (ieri erano stati invece +24).

Nuovo balzo oggi dei nuovi casi di positività al coronavirus nel Varesotto, +223. Mentre sono oltre 200 quelli accertati fra Comasco e Brianza.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

(foto archivio: vaccini anti-covid della Pfizer)

01022021