COGLIATE – Grande mobilitazione di uomini e mezzi di soccorso a Cogliate in vicolo San Dalmazio dove poco dopo le 11 si è verificato un incidente con una successiva fuga di gas.

Ma andiamo con ordine. Al momento la dinamica di quanto accaduto deve essere ancora ricostruita con precisione dai carabinieri della compagnia di Desio arrivati tempestivamente sul posto. Stando al resoconto di alcuni testimoni il conducente di una vettura ha perso il controllo ed è finito contro colonnina del gas provocando una perdita.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Misericordia Arese per soccorrere il conducente della vettura che, come detto, ha finito la sua corsa contro il muro. L’uomo si è dileguato a piedi lasciando l’auto, una Lancia Y, sul posto. La vettura sembra essere di proprietà di un cogliatese. Per bloccare la fuoriuscita di gas sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno coi i volontari di Lazzate. Sul posto anche il sindaco Andrea Basilico.

(seguono aggiornamenti)