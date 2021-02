SARONNO – UBOLDO – Si sono celebrati venerdì alla chiesa parrocchiale di Uboldo i funerale del 58enne che si è spento lo scorso sabato dopo un malore mentre l’ambulanza lo trasferiva all’ospedale per le cure del caso. Aveva passato la notte sotto i portici di via Sanzio e proprio lì in mattinata alcuni passanti l’avevano trovato così provato da decidere i chiamare subito i soccorsi. Era intervenuta un’ambulanza che dopo le prime cure ha deciso il trasferimento all’ospedale di Rho dove però è arrivato già senza vita. Era un volto familiare per molti saronnesi ed uboldesi perchè da senza fissa dimora si organizzava per trascorrere la notte in angoli diversi delle due comunità a cui faceva riferimento. Percepiva una piccola pensione ed aveva sempre rifiuto l’aiuto delle istituzioni anche quando i servizi sociali di Saronno e di Uboldo gli avevano proposto delle soluzioni abitative almeno per il periodo invernale. Ad esempio a Saronno ha dormito per un po’ in via Lanino, quindi sotto il campanile delle ore in piazza Santuario. Era una presenza familiare per molti frequentatori del cimitero di Uboldo davanti al quale ha trascorso molte ore. E’ stato protagonista di diversi episodi della vita cittadina come quella volta che un uboldese aveva dato l’allarme pensando che fosse morto ed invece era solo pesantemente addormentato. Anche per questo la notizia della sua scomparsa ha lasciato senza parole e rammaricato molte persone della comunità uboldese dove si è celebrato il funerale nella mattinata di venerdì in chiesa parrocchiale.