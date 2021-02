SARONNO – Giro di boa per il girone B1 del campionato di serie B di pallavolo in cui milita (oltre a Caronno Pertusella) anche la Pallavolo Saronno di Igor Galimberti. Una stagione, quella 2020/21 degli amaretti, cominciata con il freno a mano tirato per quanta riguarda i risultati (una vittoria su tre partite disputate, con il successo da tre punti contro i Diavoli Rosa Brugherio), ma che sta cominciando a dare molte soddisfazioni per quanto riguarda la qualità di gioco espressa, come si è visto anche nel derby contro Caronno Pertusella.

Per chi fosse interessato agli appuntamento biancoblù, tutte le partite della Pallavolo Saronno sono disponibili in diretta e gratuitamente sul canale YouTube degli amaretti (CLICCA QUI per accedervi). Basterà iscriversi per non perdere neanche un contenuto pubblicato dalla società varesina e cominciare a tifare già da questa sera per la sfida tra le mura amiche del PalaDozio: in programma c’è infatti il ritorno dell’altro derby varesino con lo Yaka Volley Malnate.

Ci sarà senz’altro voglia di riscatto per Fontana e compagni, per provare a vendicare la sconfitta in quattro set dell’andata e far gioire i supporters biancoblù. Fischio d’inizio previsto per le ore 18:45.