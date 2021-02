Silighini tende la mano a De Marco: “No centro, no party. Basta perdere tempo con la Lega”

SARONNO – “Ringrazio l’amico Agostino De Marco per le parole espresse su di me durante l’intervista per la rubrica Abc de IlSaronno.it”.

Inizia così la nota di Luciano Silighini Garagnani che commenta la puntata di martedì dell’Arena biancoceleste.

“Con piacere vedo che non è cambiata la comune idea che Forza Italia debba parlare al

centro e ai partiti come Italia Viva,Azione e Noi con l’Italia, ovvero i figli della tradizione popolare, liberale ed europeista.

Felice che Agostino mi abbia riconosciuto ragione e abbia esternato pubblicamente ciò che ci siamo sempre detti, ma ora mi aspetto che dalle speranze arrivino i fatti e sopratutto in città si prendano le distanze da questa Lega che a Saronno anche dall’opposizione sta dimostrando solo preconcetti inutili.

Agostino le porte del grande progetto popolare ed europeista sono aperte a tutti quelli che si riconoscono negli stessi ideali. Non perdere tempo dietro a una Lega lontana dalla tua tradizione cristiano democratica e che, come ti anticipavo io in estate, è stata bocciata dai saronnesi per comprovate incapacità amministrative.

Forza Italia deve stare al centro con quei partiti che parlano in Europa la stessa lingua. Il populismo,l’anti europeismo sono anacronistici. Inizia dalla base,che hai citato più volte nell’intervista, a dare la spinta per far tornare Forza Italia quella casa liberale democratica che era fin dal 1994.

Con un sorriso ti dico: “no centro no party…” Renzi, Calenda… sono la naturale continuità dell’ideale liberale e popolare in politica che animava chi come me ha fondato Forza Italia nel 1994. Lascia la Lega col suo brodino ormai freddo a mescolare col cucchiaio idee vecchierelle…

L’intervista per l’Arena Biancoceleste di Agostino De Marco