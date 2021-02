TRADATE – Lancia Ypsilon ribaltata alla periferia di Tradate: l’incidente è successo oggi alle 12 in via Castelnuovo. Sul posto sono accorsi con due mezzi i vigili del fuoco, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Saronno e la polizia locale. A bordo della utilitaria c’era solo la conducente, una ragazza di 33 anni.

E’ stata soccorso dal personale di una ambulanza della Croce rossa e dall’equipaggio dell’automedica arrivata da Varese, ed è stata quindi trasportata all’ospedale “Galmarini” di Tradate, ha riportato alcune contusioni ma non è apparsa in gravi condizioni. Le forze dell’ordine si sono occupate di eseguire tutti i rilievi del sinistro al fine di ricostruire con precisione l’accaduto. I pompieri hanno rimesso la vettura sulle proprie ruote, in attesa dell’arrivo del carro attrezzi e del trasferimento dell’auto in un garage della zona. Da quantificare i danni alla vettura.

(nella fotogallery: la scena dell’incidente, sul posto numerosi mezzi di soccorso sanitario, carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco)

