SARONNO – Inizio di settimana nero sul fronte della viabilità per la città di Saronno visto l’incidente, con gravi conseguenze, che si è registrato stamattina poco dopo le 7.

All’inizio di via Varese, poco dopo l’intersezione con viale Lombardia, un 45enne è stato investito da un Ford Transit. L’uomo ha sbattuto violentemente sul vetro anteriore del mezzo. Sul posto sono accorsi, chiamati dagli automobilisti intervenuti per aiutare il pedone, i soccorritori della Croce Rossa di Misinto. Hanno prestato le prime cure al ferito per poco più di un’ora prima di stabilizzarle le condizioni al punto di trasferirlo all’ospedale milanese Niguarda. L’uomo ha riportato lesioni serie tanto da arrivare la pronto soccorso in codice giallo.

In via Varese è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri e della polizia locale. E’ stato necessario non solo occuparsi del traffico, particolarmente intenso a quell’ora lungo l’arteria che permette di attraversare Saronno, ma anche effettuare tutti i rilievi per ricostruire la dinamica e quindi le responsabilità del sinistro.