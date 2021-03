Molto affamata e un po’ provata Giulietta è tornata dai volontari Enpa nella colonia di via Gorizia

SARONNO – E’ tornata dai volontari dell’Enpa – l’Ente per la protezione animali – che la stavano cercando Giulietta, la gatta che vive nella colonia felina che si trova alla periferia sud saronnese nella zona industriale di via Gorizia.

Affamata e un po’ provata la gatta ha fatto capolino l’altra sera quando i volontari si sono presentati con ciotole e cibo per occuparsi dei gatti della colonia felina regolarmente censita e seguita dall’ente.

La gatta sempre presente e in prima linea per avere la sua razione di cibo era assente da diversi giorni tanto da allarmare i volontari che sono arrivati a lanciare un appello attraverso i social e ilSaronno per chiedere informazioni ai saronnesi. Il realtà nelle ultime ore Giulietta è tornata con un aspetto un po’ provato e molta fame ma in generale in buone condizioni di salute.

(foto: la gatta Giulietta mentre di gode la razione di cibo preparata dai volontari Enpa che si prendono cura della colonia di via Gorizia)