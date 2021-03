Le lacrime di sangue di Achille Lauro a Sanremo sono made in Saronno

SANREMO / SARONNO – Tocco saronnese sul palco di Sanremo per il Festival della canzone italiana: sono state create da Andrea Leanza, mago degli effetti speciali e saronnese, le spettacolari “lacrime di sangue” di Achille Lauro. Durante la prima serata, infatti, con il suo look “galm-rock” con parrucca blu, piume e brillantini il cantante ha pianto lacrime rosse di “sangue” sul palcoscenico del teatro Ariston. Una creazione, appunto, firmata da Leanza. Una performance che non è certo passata inosservata ed anzi della quale si sta ancora parlando molto fra gli appassionati del festival. “Ho versato lacrime per i nostro peccati. Il mondo aveva qualcosa da dire. Sono solo il suo agnello sacrificale. Ogni notte leggo nel cielo che lo farà ancora”, ha scritto Achille Lauro su Instagram dove ha pubblicato le foto della sua performance.

Leanza è truccatore ed esperto degli effetti speciali, di fama mondiale: è stato tra l’altro nello staff di vari film americani, e ultimamente candidato ai David di Donatello per il Bettino Craxi del film “Hammamet” con Pierfrancesco Savino; ed impegnato per gli effetti nella recente serie horror Curon di Netflix.

