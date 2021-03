SARONNO – Presa baby gang: due violente rapine che hanno fatto scattare le indagini, a finire nei guai dei giovanissimi che adesso sono stati trasferiti in comunità e che devono rispondere di gravi reati.

Scippo violento in periferia a Saronno: una pensionata 81enne finisce all’ospedale.

Le lacrime di sangue di Achille Lauro a Sanremo sono made in Saronno: le ha creato il mago saronnese gli effetti speciali, Andrea Leanza.

La decisione è presa: la palestra dell’ex scuola Pizzigoni di via Parini a Saronno sarà uno degli hub vaccinali individuati da Regione Lombardia per le somministrazioni dei vaccini che ci permetteranno di sconfiggere il covid-19. Il coordinatore della campagna regionale per le vaccinazioni, Guido Bertolaso, ha chiamato il sindaco saronnese Augusto Airoldi per definire tutti i dettagli.

Per informazioni o per le richieste di aiuto riguardo all’emergenza coronavirus. Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitari.

Informazioni generali: chiamare il numero 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al medico pediatra.

