Origgio, tamponamento in via per Caronno. A Saronno caduta pedone in via Volonterio

Origgio, tamponamento in via per Caronno. A Saronno caduta pedone in via...

ORIGGIO – Tamponamento ieri alle 17.45 alla periferia di Origgio, nella zona industriale di via per Caronno: nello scontro fra due autovetture un uomo di 39 anni ha avuto bisogno di cure mediche. Sul posto è accorsa una ambulanza del Sos Uboldo ed è arrivata una pattuglia della polizia locale del comando unificato di Origgio-Uboldo, gli agenti si sono occupati di diviare il traffico per assicurare che i soccorsi potessero avvenire in tutta sicurezza e quindi hanno compiuto tutti i rilievi del sinistro, al fine di chiarire con precisione la dinamica e risalire alle eventuali responsabilità. Il ferito, che ha comunque patito solo lievi contusioni ed escoriazioni, è stato trasportato all’ospedale di Saronno per essere medicto e per tutti gli accertamenti del caso.

Intervento dell’ambulanza anche a Saronno, ieri mattina alle 10.45, in via Volonterio per una caduta accidentale di un pedone: un pensionato di 74 anni, che è stato soccorso dall’equipaggio di una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella. E’ stato medicato direttamente sul posto, per lui niente di grave.

(foto archivio)

05032021