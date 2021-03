SARONNO – Cinque sanzioni da 400 euro sono state notificate dalla polizia locale saronnese ad altrettanti ragazzi colti in flagrante per le vie del centro senza mascherina. Ancora una volta il comando di piazza Repubblica ha concretizzato il giro di vite del sindaco Augusto Airoldi che ormai da diverse settimane ha ormai accantonato la sola moral suasion per lasciare posto, quando necessario, anche alle sanzioni.

Martedì pomeriggio sono stati multati due sedicenni di Misinto fermati in piazza De Gasperi entrambi senza mascherina, una ragazza minorenne col fidanzato 18enne di Solaro in piazza San Francesco e un’altra minorenne in via Antici. Tutti cammivano per la strada senza avere la mascherina ben calata su naso e bocca. Da mesi gli agenti raccomandano ai gruppi di giovani di indossarla sempre e correttamente ma, come ha richiesto il sindaco Augusto Airoldi, se manca la collaborazione dei cittadini si ricorre alle multe. Per ognuno di loro un verbale da 400 euro che scenderà a 280 se i genitori verseranno il dovuto entro 5 giorni.

(foto archivio)