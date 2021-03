SARONNO – Quattro minorenni ed un diciottenne sono stati sanzionati prima del fine settimana dalla polizia locale di Saronno nell’ambito dei controlli per verificare il rispetto delle normativi anticovid. In particolare i ragazzi sono stati tutti multati perchè non indossavano la mascherina.

I controlli sono stati effettuati nel pomeriggio di venerdì in diversi punti del centro. Nel dettaglio tre dei ragazzi multati erano residenti a Saronno, uno a Turate ed uno a Carnate. A tutti è stato rivolto primo l’invito ad indossare le mascherina e a fronte della mancata collaborazione è arrivat ala sanzione. Questo il modus operadi degli agenti usato anche per le analoghe sanzioni emesse all’interno dei locali pubblici e delle attività controllate in questi mesi di pandemia. Anche per i minorenni è stato staccato un verbale da 400 euro che resterà a carico dei genitori. Se si presenteranno in Comune a versare il dovuto entro 5 giorni se la caveranno con 280 euro.

