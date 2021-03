GERENZANO – Non passerà certo inosservato il grande stemma di pietra con il simbolo di Gerenzano che è stato fatto predisporre dall’Amministrazione civica per essere l’elemento caratterizzante della nuova piazza che sta sorgendo proprio in centro, grazie ai lavori davanti al Palazzo comunale di via Duca degli Abruzzi. C’era uno sterrato, che è rimasto tale per tantissimi anni: il Comune, ed in particolare l’ufficio dell’assessore ai Lavori pubblivi, Emanuele Pini, ha predisposto il progetto per la riqualificazione di tutta l’area, che si sta adesso concretizzando.

Non si è trattato solo di pensare a riordinare i posteggi già presenti ma anche di creare un’area di accesso al Municipio, ed anche di passaggio pedonale per chi si trova nel centro storico del paese. I lavori sono iniziati nell’ambito delle opere di risistemazione viaria nel quartiere e sono adesso in dirittura di arrivo.

(foto: lo stemma di pietra, con il simbolo del paese di Gerenzano)

