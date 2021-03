COGLIATE – “Ha avuto una estensione di 1.75 ettari l’incendio scoppiato nella giornata di domenica 21 marzo, e che ha interessato un lembo di parco all’altezza dei boschi di Sant’Andrea tra i Comuni di Cogliate e Misinto”. A tracciare un bilancio, dopo i sopralluoghi sul posto, sono i responsabili del Parco delle Groane.

Ricordano dall’ente naturalistico come “la stessa area colpita esattamente quattro anni fa, era Pasqua, da un rogo di dimensioni simili. Altissime le fiamme che hanno tenuto impegnati per diverse ore oltre 70 uomini dell’Aib, il volontari dell’anti-incendio boschivo del Parco delle Groane, i volontari della protezione civile della Provincia di Como e i vigili del fuoco di Lazzate, Bovisio, Lissone, Monza, Carate e Saronno. La direzione delle operazioni di spegnimento è stata effettuata in modo congiunto tra Parco delle Groane e direzione della protezione civile di Como”.

(foto: una impressionante immagine delle fiamme che domenica sera si sono sviluppate nel Parco delle Groane in territorio di Cogliate)

23032021