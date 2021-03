CARONNO PERTUSELLA – Civiche benemerenze, è iniziata la raccolta delle segnalazioni per il 2021.

Le proposte di candidatura possono essere inoltrate dal sindaco, dai consiglieri comunali, dagli assessori, nonché da enti e singoli cittadini che, per la loro conoscenza diretta, siano in grado di

segnalare i soggetti ritenuti degni di essere pubblicamente riconosciuti benemeriti. Dette proposte devono essere corredate da adeguata documentazione contenente le motivazioni e

qualsiasi elemento utile alla loro valutazione. Le candidature devono pervenire con le seguenti modalità:

– in busta chiusa recante la dicitura “Proposta candidatura per il conferimento di civiche

benemerenze” debitamente firmata dalla persona proponente, all’ufficio protocollo del Comune di Caronno Pertusella, piazza A. Moro 1, negli orari di ricevimento al pubblico, previo appuntamento da richiedere al numero telefonico 0296512301 – 238;

– inviando al Comune di Caronno Pertusella la proposta di candidatura avente ad oggetto “Proposta candidatura per il conferimento di civiche benemerenze” debitamente firmata

dalla persona proponente, allegando la fotocopia della propria Carta di Identità, tramite pec:

[email protected] o mail

[email protected]comune.caronnopertusella.va.it;

– tramite Posta (farà fede il timbro postale di ricevuta) al Comune di Caronno Pertusella, piazza Moro 1, 21042 Caronno Pertusella;

entro il 15 aprile.

(foto archivio: una cerimonia pubblica a Caronno Pertusella)

