CARONNO PERTUSELLA – Danni consistenti per l’incendio che si è sviluppato oggi attorno alle 13 nel cortile del deposito dei bus di via Trieste alla periferia di Caronno Pertusella. Il rogo ha riguardato uno dei pullman posteggiati, non c’era nessuno a bordo, ed ha causato danneggiamenti anche ad un mezzo vicino; e si è subito alzata una altissima colonna di fumo nero, che è stata visibile anche a notevole distanza e dai paesi vicini.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, poi affiancati anche dai colleghi di altri comandi; i carabinieri della locale stazione e la polizia locale. Nessuno si è fatto del male e le fiamme sono stati spente rapidamente. Sono adesso in corso gli accertamenti, anche di natura tecnica, per stabilire con precisione le cause dell’accaduto.

(foto e video: le varie fasi dell’intervento dei vigili del fuoco nel deposito di bus di via Trieste a Caronno Pertusella)

30032021