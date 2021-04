Malore nei pressi del monumento ai caduti di Saronno, arriva l’ambulanza

SARONNO – Emergenza nell’area del monumento ai Caduti fra viale Santuario e via I maggio dove stasera alle 20.20 si è precipitata una ambulanza della Croce rossa saronnese. C’era una persona che stava male: l’uomo, di 49 anni, è stato soccorso ed è stato trasportato all’ospedale cittadino per le cure del caso, dopo che le sue condizioni sono state stabilizzate. Al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. Un intervento, quello dell’autolettiga della Cri, che non è passato inosservato a chi abita nella zona. Tutto si è comunque risolto senza gravi conseguenze.

Anche stamane alle 11.30 intervento dell’ambulanza, in quel caso del Sos Uboldo, per un malore avvenuto in strada, in via Monsignor Benetti, da parte di un pedone, un pensionato di 83 anni, che è stato trasportato in ospedale a Saronno, in condizioni comunque non preoccupanti.

(foto archivio: l’area dove si è verificato il malore, nei pressi del sottopasso di via I maggio)

03042021