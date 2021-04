SARONNO – Una mail semplice e schietta con una residente racconta il degrado del quartiere Retrostazione chiedendo l’Amministrazione comunale, e in particolare al sindaco Augusto Airoldi, di intervenire.

Il primo problema della zona, quella intorno a via Ferrari sono i furti: “A febbraio un condominio è stato interessato da furti nei box, mentre l’altra notte circa 60 cantine sono state divelte con furti vari del loro contenuto”. A preoccupare sono anche i bivacchi: “Consideri che in zona stazionano indisturbati individui che spacciano tranquillamente, oppure nel migliore dei casi, mangiano e bevono lasciando anche quantitativi importanti di avanzi e rifiuti di ogni genere oppure ascoltando musica ad alto volume. Un paio di settimane fa in pieno giorno ho sorpreso due extracomunitari che stavano tentando di entrare nel palazzo forzando la porta”.

Ma non ci sono solo i furti ma anche un generale degrado: “Per completare la situazione deplorevole della zona, vi sono dei paletti della luce abbattuti anni fa da dei vandali e che, al momento continuano a rimanere a terra senza che nessuno abbia segnalato o ripristinato gli stessi: i paletti sono nell’aiuola dove si trova il monumento dedicato all’Aeronautica in Piazza Tranquillo Zerbi”

Le richieste? Una maggior presenza delle forze dell’ordine e come deterrente anche un ampliamento della videosorveglianza cittadina per monitorare meglio il quartiere.

