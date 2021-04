MOZZATE – Stamane l’annuncio ai sindacati, chiude la Mazzergrip Gd, con sedi a Mozzate e Ponte Lambro; domani, martedì, è previsto uno sciopero.

Scrivono Filctem Cgil, Cisl dei laghi e Uiltec in un comunicato unitario:

Questa mattina siamo stati convocati dalla direzione con urgenza e ci è stato comunicata la volontà di mettere in liquidazione la Mazzergrip Gf e, di conseguenza, di chiudere gli

stabilimenti di Pontelambro e di Mozzate. Tale decisione è dovuta da diversi fattori, tra i quali la perdita del capannone per cui Mazzergrip pagava un affitto dal 2015 e venduto all’asta

ad altra società nel marzo 2021 che ha già intimato lo sfratto; investimenti azzardati fatti nel 2019 che non hanno portato i frutti sperati, vendita di un prodotto tecnologico esclusivo sottocosto.

Le conseguenze di una gestione non oculata ricadono inevitabilmente sui lavoratori che pagano un alto prezzo!

Sempre oggi è previsto anche un presidio davanti allo stabilimento di Ponte Lambro. La Mazzergrip è attiva nel settore della lavorazione delle materie plastiche.

(foto: precedente manifestazione sindacale nella zona)

19042021