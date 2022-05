x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Confcommercio Ascom Saronno in merito alla chiusura della ZTL saronnese che dovrebbe avvenire a partire dal primo giugno.

Il Comune di Saronno, tramite l’assessore interessato, in una dichiarazione rispetto alla ri-chiusura della ZTL saronnese, riportata su IlSaronno qualche giorno fa, affermava “[…] la riapertura non ha portato benefici, anzi ha determinato un peggioramento della situazione sotto il profilo della circolazione veicolare, con più confusione per nulla”.

Riteniamo che la chiusura della Ztl comporterà quasi certamente un disservizio per i clienti che si recano in centro per gli acquisti (es. per comodità di ritiro merce). In altre parole, temiamo che questa scelta possa allontanare i clienti dal centro veicolandoli in altri spazi commerciali dotati della comodità di parcheggio, tipo i centri commerciali.

Vogliamo sperare che questa decisione da parte dell’Amministrazione comunale di chiusura della ZTL non sia definitiva ma solo temporanea, in attesa di un piano operativo basato su una revisione delle autorizzazioni dei pass di accesso al centro ed un piano parcheggi che contempli una facile identificazione degli stalli dedicati a coloro che accedono dall’esterno.

La prospettiva, come spiegava l’Amministrazione comunale nello stesso articolo, sull’intenzione di allargare ulteriormente la ZTL saronnese, rimane una nostra perplessità, fermo restando che non conosciamo i dettagli ufficiali di questo ampliamento, e quindi difficile dare per certo “un beneficio anche per il commercio e sotto il profilo della sicurezza”. Il fatto di ampliare una Ztl già di per sé molto ampia rispetto al territorio comunale, sembra essere una soluzione che secondo noi non porterà benefici.

Auspichiamo di avere quanto prima possibile maggiori dettagli sulla progettualità di intervento sulla ZTL di Saronno.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn