Lutto per Luigi e Lidia: il ricordo del Gruppo Alice

SARONNO – Questa mattina alla chiesa di San Pietro e Paolo in piazza Libertà il funerale dei coniugi Luigi Bersani e Lidia Bagnara, scomparsi nei giorni scorsi a poca distanza l’uno dall’altra a causa del covid. Erano attivi nel volontariato e Luigi era stato, tra l’altro, il fondatore del Gruppo Alice.

Ecco il messaggio del Gruppo Alice il ricordo del fondatore.

Addio al presidente emerito e fondatore Luigi Bersani

Il Gruppo Alice annuncia, con immenso dolore, la scomparsa del nostro presidente emerito e fondatore Luigi Bersani. Esprimiamo riconoscenza e gratitudine a una persona speciale, sempre disponibile. Ha lasciato un segno indelebile del suo passaggio, visibile anche a chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo: umile ma importante, sensibile e trasparente, accogliente, si è speso tanto, fino all’utimo, per la nostra associazione.

Il cuore delle anime buone non muore mai, i suoi battiti diventano musica di speranza per continuare a credere! La lunga strada che hai percorso con noi non è finita: sarai sempre al nostro fianco!

Il Gruppo Alice è un’associazione di volontariato nata nel 1982 a Saronno per contrastare il disagio giovanile e la tossicodipendenza. Ha sede nell’ex complesso scolastico dell’ex Pizzigoni di via Parini, ora hub vaccinale anti-covid; e dunque provvisoriamente alla biblioteca civica di viale Santuario 2, piano terra.

23042021