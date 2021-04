SARONNO – Grande cordoglio e sconcerto in città per la scomparsa di Paolo Strano uno dei protagonisti della vita amministrativa, politica e sociale della città di Saronno. Stava lottando contro il covid ma si è spento in mattinata.

Classe 1950 Paolo Strano era laureato in Fisica Nucleare ed ufficiale dei carabinieri in congedo. Titolare dell’istituto Prealpi di Saronno è sempre stato protagonista della vita politica e sociale della città di Saronno.

E’ stato presidente del nucleo di protezione civile della sezione carabinieri di Saronno, fondatore e segretario dell’Associazione culturale “Sicilia a Saronno”, socio fondatore del Lions Club Saronno Insubria e fondatore e presidente dell’Associazione culturale “Classe 50”.

Più volte consigliere comunale ed assessore (con il sindaco Pierluigi Gilli e Alessandro Fagioli con delega al commercio) è stato protagonista della nascita di Saronno al centro dopo aver militato in Alleanza Nazionale.

Grandissimo lo sconcerto degli studenti, attuali e passati, dell’istituto Prealpi che guidava con passione, del mondo politico e della società civile.