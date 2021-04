SARONNO – Un programma rivisto alla luce della pandemia che punta, vista l’impossibilità di organizzare il tradizionale corteo, sulle testimonianze dei “Saronnesi per la Libertà” ossia Paolo Lazzaroni, Ivonne Trebbi e Aurelio Legnani intervistati dall’assessore alla Cultura Laura Succi. Un evento trasmesso in esclusiva in diretta da ilSaronno a partire dalle 10,30 sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale youtube.

Gli appuntamenti restano quelli tradizionali: si parte dalla messa alle 8.30 la Santa Messa nella Chiesa di San Francesco seguita alle 9.30 dalla deposizione della corona d’alloro al Monumento a Salvo D’Acquisto (nel parco di via Carlo Porta) e al Monumento ai Caduti Saronnesi (nell’omonima piazza).

Entrambe le celebrazioni si terranno “senza pubblico” alla sola presenza del sindaco Augusto Airoldi e del presidente del consiglio comunale Pierluigi Gilli nel rispetto delle norme anti-covid.

Alle 10.30 ilSaronno ospiterà sul canale Facebook, Youtube e sul sito “Saronnesi per la Libertà”, testimonianze e contributi inediti alla lotta di liberazione da parte dei saronnesi. Un momento organizzato dall’assessorato alla Cultura, sempre nel rispetto delle norme anticontagio.