FORT MAYERS – La Nazionale italiana di softball è diretta a Fort Myers in Florida per affrontare due giornate di test amichevoli con il Canada. Le due squadre, che si sfideranno a Tokyo nel torneo olimpico il prossimo 26 luglio, si confronteranno domenica 25 e lunedì 26 aprile al CenturyLink Sports Complex di Fort Myers con due doppi confronti in programma alle 11 locali (alle 17 ora italiana) e alle 13.30 locali (alle 19.30 ora italiana).

Per le azzurre sarà una nuova occasione per giocare ai massimi livelli e per prepararsi agli appuntamenti clou dell’annata. La squadra, guidata dal manager Federico Pizzolini, ha continuato ad allenarsi negli ultimi giorni al Jackie Robinson Training Complex di Vero Beach dopo la prima amichevole con gli Stati Uniti ed è ora diretta verso il CenturyLink Sports Complex per 4 sfide amichevoli che forniranno ulteriori indicazioni allo staff azzurro. Il training camp di Italia Softball negli Stati Uniti si concluderà con un ultimo confronto martedì 27 aprile con Florida International University.

Nella rosa azzurra ci sono anche della Rheavendors Caronno Pertusella Melany Sheldon, dell’Inox Team Saronno Brittany Albacherli, Priscilla Brandi, Giulia Longhi, Fabrizia Marrone, Alice Nicolini e Andrea Filler.

Il Canada è in raduno a Fort Myers dallo scorso 22 marzo ed è reduce dalle amichevoli vinte contro Florida South Western State College (2 vittorie, per 15-0 e 9-1), University of Florida Gators (vittoria per 5-2), Western Kentucky University (col punteggio di 5-0) e Florida International University, sconfitta lo scorso mercoledì 21 aprile per 9-1.

(foto: le giocatrici del Saronno in Nazionale con l’allenatrice Giovanna Palermi)

25042021