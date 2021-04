Caronno Pertusella: protezione civile al lavoro per ripulire il torrente Lura

CARONNO PERTUSELLA – Vanno avanti le azioni di pulizia della “Valle del Lura” ad opera di gruppi di volontari. Nello specifico, la Protezione civile di Caronno Pertusella nei giorni scorsi ha effettuato opere di pulizia dell’alveo del torrente nel parco di via Europa e all’altezza del ponte di via Bergamo. Inoltre, sono state effettuate operazioni di messa in sicurezza di alberi caduti.

Si tratta degli interventi che sono stati recentemente eseguiti anche nel tratto saronnese del corso d’acqua, a cura della locale protezione civile, e particolarmente importanti anche sul fronte della sicurezza, considerando che rimuovendo rami e tronchi finiti nell’acqua si evita il rischio di eventuali problemi legati al così detto “effetto diga” ovvero che i residui di piante finiscano per creare un “blocco” che potrebbe causare allagamenti a fronte di piene o pioggia intensa.

(foto: un momento dell’intervento effettuato alla periferia di Caronno Pertusella dai volontari del Gruppo comunale di protezione civile)

