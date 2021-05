SARONNO – Le case di riposo sono state per lungo tempo sotto i riflettori per le conseguenze e le problematiche legate alla pandemia. Ora che si sta ripartendo hanno una grande sfida davanti a loro: riaprire ai familiari e ai parenti senza però far venire meno la duramente conquistata sicurezza degli ospiti.

Delle soluzioni trovate delle aspettative e delle sfide per il futuro ci parla Tommaso Mascarello presidente del Cda della Casa di riposo intercomunale Focris di via Don Volpi.

L’Arena biancoceleste (abbreviato in Abc) è uno spazio nato all’inizio nel 2019 per iniziare a raccontare le prime indiscrezioni della campagna elettorale. Lo spazio si è poi adattato per raccontare, durante il primo lockdown, come restavano a casa coltivando la propria passione gli sportivi e poi più in generale come la città affrontava la pandemia. L’abbiamo rispolverata nella seconda ondata sempre con l’obiettivo di raccontare la città e la comunità. La formula è sempre la stessa, un ospite, tante domande “biancocelesti” molto easy ed informali sempre e solo sulla realtà cittadina.