SARONNO – E’ nata a Saronno “Local express”, con base in corso Italia 58 ed usa la cargo bike, che non passa certo inosservata: “E’ una associazione basata su sostenibilità, territorialità e spinta all’innovazione. La bicicletta è il mezzo, il fine è quello di fornire un servizio di consegne a domicilio che sia a misura del Saronnese, indirizzato ad ogni categoria di esercizi e che crei valore aggiunto per i commercianti, opportunità di lavoro e una nuova prospettiva alla nostra comunità”. Così si presentano i fondatori di questo nuovo sodalizio, giovani del posto. Che di loro dicono; “siamo un gruppo di ragazzi dinamici, desiderosi di aiutare Saronno e convinti di poter crescere insieme alla nostra città. Effettuiamo servizi di corriere espresso in giornata, corrispondenza, trasporto pacchi e food delivery“. Per la bottega equisodalidale “Il sandalo” ma non solo.