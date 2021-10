x

SOLARO – Decine di sacchi di mele sono stati venduti a Solaro dai volontari dell’InterClub Dna per raccogliere fondi solidali da destinare all’associazione ll Giardino di Luca e Viola. Il gruppo degli interisti di Solaro è sceso nelle piazze del centro paese e del Villaggio Brollo nel fine settimana con un banchetto per la Sagra della Mela.

Il periodo è quello giusto e come sempre la generosità dei solaresi è stata senza confine, tanto che sono stati moltissimi i sacchi venduti; il ricavato andrà devoluto all’associazione che sostiene iniziative nel campo delle malattie pediatriche e promuove la cultura della donazione del sangue e del midollo osseo, occupandosi di beneficenza diretta a sostegno di bambini affetti da patologie rare e gravi appartenenti a famiglie indigenti. Non è la prima iniziativa dell’InterClub che va così a segno nel profondo. In passato ci sono state anche la Sagra delle Arance e la sempre partecipatissima tombolata nerazzura del periodo natalizio.

