SOLARO – VILLAGGIO BROLLO – E’ entrato nel cortile dell’abitazione senza farsi notare o attirare l’attenzione. Ha visto il borsello che il padrone di casa aveva appoggiato nell’abitacolo dell’auto e mentre lui scaricava la spesa è entrato in azione. Ha aspettato che l’uomo fosse distratto, ha preso il suo bottino e si è dileguato nell’area boschiva del Villaggio Brollo. E’ quanto successo ieri mattina a Solaro.

L’autore del blitz mentre correva a perdifiato nel bosco pensava di averla fatta franca ma la tempestività dell’allarme lanciato dalla vittima unita alle precise informazioni fornite alla pattuglia dei carabinieri di Solaro arrivati sul posto in pochi hanno permesso ai militari di rintracciarlo.

Così è stato fermato un 22enne senza fissa dimora denunciato poi a piede libero per rapina impropria. L’uomo è stato portato alla caserma saronnese per essere identificato. E’ stato rimesso in libertà al termine dell’iter burocratico. Sarà comunque chiamato a comparire davanti all’autorità giudiziaria.