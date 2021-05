ROVELLO PORRO – A lanciare l’allarme i volontari dell’associazione Ave che hanno raccolto la segnalazione di una cittadina che se li è visti sbucare davanti: oggi attorno alle 16.30 due cervi sono comparsi a margine e poi hanno attraversato via Dante, il vialone che attraversa il paese. E’ successo nel tratto compreso fra la stazione di Rovellasca Manera e il centro urbano di Rovello. Facile comprendere la situazione di rischio, visto l’intenso passaggio di auto. Poi hanno scavalcato la recinzione e sono passati sui binari, verso la campagna. Per fortuna non arrivava alcun treno.

“Attenzione: una coppia di cervi ha attraversato via Dante sbucando davanti ad una terrorizzata automobilista, all’altezza della ex-Lampart, e scavalcando ferrovia si sono dileguati nei prati. E’ stato avvertito il Comune e la protezione civile” sottolineano dall’Ave.

Si tratta dell’ennesimo episodio di questo tipo nella zona, dove i cervi sono evidentemente ritornati in numero notevole. Nei giorni scorsi a Cislago era stato investito un esemplare. A marzo un cervo era stato investito dal Malpensa express alle porte di Saronno.

(foto: cervi a zonzo in un paese della zona, Marnate)

