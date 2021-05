SARONNO – Una chiacchierata con chi organizza il concorso, con chi ha già scelto il proprio soggetto, con chi ha idee da condividere e con chi ha qualche suggerimento da condividere con gli aspiranti partecipanti. Stasera alle 20,30 sulla pagina Facebook de ilSaronno, in quest’articolo e sul canale Telegram della nostra testata ci sarà una nuova diretta dedicata al concorso Fotografa un saronnese.

Mezz’ora per un riassunto delle informazioni necessarie a partecipare, per rispondere ad eventuali domande e per raccontare quando sia semplice e immediato dare il proprio contribuito a raccontare una persona a cui teniamo, a cui siamo legati come parte della storia di Saronno.

Fus è il primo grande appuntamento che segnala la ripartenza delle attività culturali dopo lo stop imposto dal covid, è un’iniziativa partita da giovani e organizzata interamente da loro (rinnovando un precedente appuntamento) che ha scelto la fotografia come mezzo di espressione con la condivisione delle opere on the road nelle vetrine dei negozi.

PER SAPERE TUTTO SU FUS LA SEZIONE DE ILSARONNO

QUI IL SITO DEL CONCORSO

QUI IL BANDO

QUI LA PAGINA FACEBOOK

QUI LA PAGINA INSTAGRAM