SARONNO – Domenica 24 aprile piazza Libertà è stata la passerella per oltre 40 modelli rari di biciclette d’epoca che hanno partecipato al concorso di Eleganza di Velocipedi promosso da Avi in Villa Gianetti. I proprietari non hanno esitato a vestirsi con abbigliamento che rimandava al periodo storico dei propri modelli d’epoca.

Di seguito i premiati:

Best in show: Swift Cross Frame Safety 1889, Federico Corsi (premiato dal sindaco di Saronno Augusto Airoldi)

Miglior bici ante Anni ’20: Metropole Acatene 1898, Luca Dolorati

Miglior Abbigliamento: Lamberto Giacopuzzi

Miglior bici anni ’20 ’40 Velocino anni ’30, Franco Montolli

Miglior corsa ’20 ’40 Terrot Mod A, Marcello Fogagnolo

MIglior Bicicletto: Gladiator 1895, Davide Segalini

Miglior Bicicletta dell’800: Rudge 1887, Renato Baccanelli

