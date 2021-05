SARONNO – Dopo Michele Speciale andato a coordinare il corpo della polizia locale di Calatafimi Segesta nel trapanese un altro storico volto del comando di polizia locale di piazza Repubblica lascia la città di Saronno.

E’ l’agente Lara Benetazzo in servizio in città da 13 anni che dal primo giugno sarà in servizio ad Olgiate Olona. Presente sul campo in servizi operativi dalla rilevazione dei sinistri a quelli di ordine pubblico Lara Benetazzo ha creato un buon rapporto con la città tanto che notizia del suo trasferimento è stata colta con rammarico da molti saronnesi ed addetti ai lavori. E’ stata presente, sempre in qualità di agente, ai diversi momenti della vita cittadina saronnese dalle cerimonie civili alle emergenze.

“Dopo 13 anni di lavoro in una città si sono instaurati tanti rapporti di lavoro che diventano anche di amicizia – commenta l’agente – è stata sicuramente una bella esperienza di cui avrò sempre un buon ricordo”.

(foto d’archivio: Lara Benetazzo durante le celebrazioni in Prepositurale lo scorso 4 novembre accanto al gonfalone della città di Saronno)