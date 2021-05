SARONNO – Nel passato le vigne erano parte del paesaggio saronnese tanto da arrivare alle porte del borgo fin quasi alle porte di via San Cristoforo ma oggi vedere i filari preparati davanti all’ex cascina Paiosa destinata a diventare la porta di parco Lura ha suscitato stupore e curiosità tra molti saronnesi.

Ad ospitare la vigna saronnese sarà l’area di via Trento tra il campo dell’Amor sportiva e l’arteria proprio davanti all’ex Cascina Paiosa cambiando completamente il passaggio di quest’angolo della frazione della Cassina Ferrara.

L’arrivo del vigneto saronnese è parte dell’ultimo step di riqualificazione del comparto che ha visto un investimento di 100 mila euro per la realizzazione di un vigneto di circa 1000 metri quadrati, la sistemazione esterna dell’area, la piantumazioni di alberi, arbusti e del verde pensile e la creazione di una piccola area giochi. L’opera è realizzata dal comune con la collaborazione del Parco Lura

La Cascina Paiosa era uno stabile situato accanto al campo sportivo della Cassina Ferrara inutilizzato da anni al punto da essere completamente diroccato e coperto di rampicanti. Accertato che non avesse nessun elemento di pregio, anche grazie ad un sopralluogo della Soprintendenza, che fosse utile preservare è stata completamente demolito nel settembre 2018. Nei mesi successivi è stata ricostruita con l’obiettivo di creare una palazzina multiservizi per l’accesso al vicino parco Lura. Con un piccolo ampliamento volumetrico sono stati realizzati gli spazi che, una volta arredati, potranno essere utilizzati con un’area servizi, un infopoint e, servizio completamente assente in città, il noleggio di biciclette. E’ anche stato creato un nuovo sentiero che collega la palazzina con in pratone e che la possibilità di raggiungere tutti i percorsi dell’area verde.