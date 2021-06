LIMBIATE / SARONNO – Sono stati consegnati all’auditorium Testori di Palazzo Lombardia a Milano, i riconoscimenti e le menzioni del premio “Rosa camuna 2021”. Il tradizionale e annuale appuntamento della Regione, che coincide con la Festa della Lombardia premia – su indicazione del presidente Attilio Fontana, della Giunta e del consiglio regionale – associazioni, enti e persone che si sono contraddistinte per particolari attività di interesse pubblico.

Tra i premiati dell’edizione 2021 Luca Attanasio (alla memoria), nativo di Saronno e originario di Limbiate: ambasciatore d’Italia in Congo era rimasto ferito a morte in un conflitto a fuoco nel febbraio scorso.

Questa la motivazione del premio.

Luca Attanasio – Un uomo al servizio delle Istituzioni fino al sacrificio della propria vita. Con l’associazione Mama Sofia, fondata dalla moglie Zakia Seddiki, ha portato un aiuto concreto e speranza a donne madri e bambini e alle persone più in difficoltà, nella Repubblica Democratica del Congo. L’infaticabile ed appassionato impegno dedicato a favorire lo sviluppo e il progresso delle popolazioni africane resteranno come modello ed esempio anche per le giovani generazioni.

(foto: un momento della cerimonia)

